Hakkari'de deprem çalışmaları değerlendirildi

Hakkari'de, kentin depremselliğinin ve bu anlamda yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bundan sonra kent için en önemli gündem maddelerinin deprem olduğunu söyledi.

Depreme hazırlık amacıyla üniversite ve belediye işbirliğiyle proje hazırladıklarını belirten Çelik, kent merkezindeki 3 mahallede yapılan çalışmalarda yapıların çoğunun kaçak ve "riskli" olarak nitelendirilebilecek durumda olduğunu aktardı.

Çelik, depreme hazırlık kapsamında yapılacak en önemli çalışmanın deprem yönetmeliğine uygun dirençli yapılar inşa etmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sağlam ve dirençli kentler yapacağız. Arzu etmiyoruz ama meydana gelen hasarın yaratacağı sıkıntının giderilmesi için de hazır olacağız. Arama kurtarma ekiplerinin sayısını artırmamız lazım. Bunun planlamasını Jandarmamız, Emniyet Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız yaptı. AFAD Daire Başkanlarımızın da burada olması bize güç veriyor. Kentimizdeki eksiklerin giderilmesi için bize destek verecekler."

Yüksekova ve kent merkezinde 5 bin çadır stoku yapmayı planladıklarını, bunun için de lojistik depolara ihtiyaç olduğunu bildiren Çelik, "Bunlardan birini Yüksekova'da, birini de Hakkari'de yapmayı amaçlıyoruz. Geçici barınma kapsamında altyapısı hazırlanmış konteyner kentler hazırlamayı amaçlıyoruz. Biri Yüksekova'da biri de Hakkari'de olacak şekilde planlamalar yapıyoruz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve belediye görevlileri de kent merkezi ve ilçedeki fay hatları, toplanma alanları, yapı stokları, belirlenen çadır ve konut alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Toplantıya AFAD Daire Başkanları Levent Uçar ve Güray Karakaya, vali yardımcıları Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.