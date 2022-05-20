HAKKARİ'DE DAĞLIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler

Keklikpınar Mahallesi'ne yakın Aslan Tepe'de erkek cesediyle karşılaşanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin Nusret Erkaya'ya ait olduğunu belirledi. Durumu haber alıp gelen Erkaya'nın yakınları, gözyaşı döktü, bazıları ise fenalık geçirdi. Nusret Erkaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Erkaya'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel