Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı aksattı
AA - Güncel
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Hakkari'de dağdan kopan kayaların düştüğü yol, kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'de dağdan kopan kayaların düştüğü yol, kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari-Van kara yoluna Seresolan mevkisinde kaya parçaları düştü.
Dağdan yuvarlanan kaya parçalarının ulaşımı engellediği yolda, Karayolları ekipleri iş makinesiyle çalışma başlattı.
Çalışma sonucu yol, kaya parçaları ve toprak birikintilerinden temizlenerek ulaşıma açıldı.