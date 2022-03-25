Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı aksattı - Haberler

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Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı aksattı

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı aksattı

Hakkari'de dağdan kopan kayaların düştüğü yol, kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de dağdan kopan kayaların düştüğü yol, kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari-Van kara yoluna Seresolan mevkisinde kaya parçaları düştü.

Dağdan yuvarlanan kaya parçalarının ulaşımı engellediği yolda, Karayolları ekipleri iş makinesiyle çalışma başlattı.

Çalışma sonucu yol, kaya parçaları ve toprak birikintilerinden temizlenerek ulaşıma açıldı.

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı aksattı

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı aksattı

Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı aksattı

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Hakkari, Güncel, Haberler

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