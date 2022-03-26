Hakkari'de dağdan kopan kaya parçaları köy yolunu kapattı
AA - Ulaş Güven - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde dağdan kopan kayalar nedeniyle kapanan yol, ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu açıldı.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde dağdan kopan kayalar nedeniyle kapanan yol, ekiplerin bir saat süren çalışması sonucu açıldı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan köy yolu, dün akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle kapandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bugün bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresine Bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, bir saat süren çalışmayla kayaları temizleyerek yolu açtı.
AA / Ulaş Güven - Güncel