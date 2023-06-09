HAKKARİ'DE, DAĞ KEÇİLERİ SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

HAKKARİ'nin Boybeyi köyünde nesli tehlike altında olan dağ keçileri, sürü halinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hakkari merkeze bağlı Boybeyi köyü kırsalında, küçükbaş hayvanlarını otlatmaya giden bir kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerini otlarken fark etti. O anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan kişi, dağ keçilerinin ilk kez köyün kırsal kesiminde, kalabalık gruplar halinde dolaşırken gördüğünü, sayılarının da yaklaşık 20 olduğunu söyledi. (DHA)