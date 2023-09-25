Hakkari'de Çukurca yolu üzerinde alkol denetimi yapıldı

Çukurca yolu üzerindeki kontrol noktasında alkol denetimi yaptı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek maksadıyla denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Denetimler esnasında sürücülere, durdurulma nedenleri ve işlemler hakkında bilgilendirme yapılarak, alkol etkisinde araç kullanmanın yol açtığı kaza ve meydana gelen ölümler hakkında yol kenarı bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu güveni ve huzurun devamı ile emniyet ve asayişin sağlanması için 16 Eylül 2023 günü kazaların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik Hakkari Çukurca, Köprülü Yol Kontrol noktasında alkol denetimi yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - HAKKARİ