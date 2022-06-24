Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önündeki eylemlerini sürdürdü - Haberler

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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önündeki eylemlerini sürdürdü

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP binası önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde düzenledikleri eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde düzenledikleri eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Hakkari anneleri, Diyarbakır anneleri ile omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankart ve dövizler, Türk bayrakları ile çocuklarının fotoğraflarını taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak parti binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 30 haftadır haykırdıklarını ve haykırmaya devam edeceklerini söyledi.

Çocuklarının kimsenin piyonu olmayacağını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"PKK ve yandaşları annelerin göz yaşlarında boğulacaktır. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın, birleşelim. Hep berber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz. Buradan yılmadan, yıkılmadan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm halkımız artık uyansın. Hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak. Kan ve ölümleri son bulacak."

Eyleme bazı şehit yakınları da destek verdi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Hakkari PKK Güncel Haberler

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