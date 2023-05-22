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Hakkari'de çocuklar, 'Şirinler' tiyatro oyunuyla eğlendi

Hakkari'de çocuklar, "Şirinler" tiyatro oyunuyla eğlendi

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Hakkari'de Kumbaramda Sanat Var Grubu, çocuklar için "Şirinler" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

Hakkari'de Kumbaramda Sanat Var Grubu, çocuklar için "Şirinler" adlı müzikli tiyatro oyununu sahnelendi.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda üç seansta sahnelenen oyun çocuklardan ilgi gördü.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar bir saat süren oyunda bazı sahnelerde oyunculara eşlik etti, müzik eşliğinde eğlendi.

Grup sorumlusu Orhan Danışman, 11 kişilik ekiple Türkiye'nin her bölgesinde oyunlar sahnelediklerini belirtti.

Önceki gün de Yüksekova'da gösteri yaptıklarını aktaran Danışman, "Çocukları eğlendirmek için çeşitli müzikal gösteriler sunuyoruz. Konseptimizi sürekli yeniliyoruz. Bugün de il merkezdeyiz. Şirinler oyununu sahneleyeceğiz. Çocukların da oyuna eşlik etmelerini sağlıyoruz. Gösterilerimiz ilgi görüyor. Biz de çocukları mutlu etmenin sevincini yaşıyoruz. Gösterilerimizde bize destek sunan herkese teşekkür ederiz." dedi.

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Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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