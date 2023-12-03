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Hakkari'de çocuğun çikolata için depoya kapatılması olayında 2 kişi gözaltına alındı

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Hakkari'de bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Hakkari'de, "bir zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatıldığı" iddiasına ilişkin, "çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

2 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında market çalışanı 2 kişi, Cumhuriyet savcısından alınan talimat kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Hakkari Soruşturma Gözaltı Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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