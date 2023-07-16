Hakkari'de Cilo Dağı eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı

Hakkari'de Cilo Dağı eteklerindeki buzulların bulunduğu bölgede kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, buzulların bulunduğu bölgeye gezmeye giden 18 doğaseverden 4'ünün kaybolduğu ihbarının yapıldığını belirtti. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE ve karakol ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da helikopter desteği sağladı. Vali Akbıyık, helikopterle bölgeyi havadan incelediğini ve ekiplerin 4 kişiye en kısa zamanda ulaşmak için çaba gösterdiğini ifade etti.