Hakkari'de farklı noktalara düşen çığlar ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

Hakkari'de farklı noktalara düşen çığlar ekiplerin çalışmasıyla temizlendi
Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve çığlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekipler, düşen çığları temizleyerek yolları tekrar trafiğe açmaya çalışıyor.

Hakkari'de farklı noktalara düşen çığlar ekiplerin çalışmaları sonucu temizlendi.

Kentte geçen haftadan bu yana etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı kentte, yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent girişindeki Depin ve Sere Solan mevkisinde, farklı noktalara çığ düştü.

Bölgede hazır bulunan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolu ulaşıma kapatan çığları temizledi.

Ekipler, çalışma yürüttükleri sırada meydana gelen çığ nedeniyle bir bölümü kar altında kalan İl Özel İdaresine ait pikabı çıkardı.

Trafik ekiplerinin de önlem aldığı bölgede çığ tehlikesi nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ekipler, Hakkari-Çukurca kara yolunun Üzümcü ve Çimenli köyleri arasında düşen çığı da temizledi. Söz konusu yol, çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca kara yolundaki Tokağaç köyü ile Yeşildere köyü arasında seyreden bir araç, düşen çığın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla çığı temizleyerek aracı çıkardı.

Araçta bulunan Mesut Danış, gece saatlerinde Dağlıca yönünden gelirken çığa yakalandıklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Yüksekova-Dağlıca kara yolu da yoğun yağış nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünün Çakmak mezrasına taziyeye giden vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak vatandaşları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

