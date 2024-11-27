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Hakkari'de Çiftçilere Tohum Desteği Sağlandı

Hakkari'de Çiftçilere Tohum Desteği Sağlandı
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Hakkari'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 422 çiftçiye yonca, 230 çiftçiye korunga ve diğer ürün tohumları dağıtıldı. Proje, atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik.

Hakkari'de çiftçilere, yonca, korunga, mercimek ve fasulye tohumu dağıtıldı.

Hakkari Valiliğinin desteğiyle hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 422 çiftçiye yüzde 75 hibeli 14 ton 600 kilogram yonca, 230 çiftçiye 23 ton korunga, 5 çiftçiye 450 kilogram mercimek ve 2 çiftçiye 150 kilogram fasulye tohumu verildi.

Atıl durumda olan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması ve alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı proje ile bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlenmesine katkı sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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