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Hakkari'de Çevre Temizliği Etkinliği

Hakkari'de Çevre Temizliği Etkinliği
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Hakkari'de Vali Yardımcısı Furkan Berber, öğrencilerle birlikte 'Orman Benim Kampanyası' kapsamında çevre temizliği yaptı. Etkinlik, Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Hakkari'de Vali Yardımcısı Furkan Berber, öğrencilerle çevre temizliği yaptı

Orman İşletme Müdürlüğü "Orman Benim Kampanyası" kapsamında etkinlik düzenledi.

Sümbül Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Yardımcısı Berber ve kurum amirleri, öğrencilerle çevre temizliğine katıldı.

Orman İşletme Şefi Abiddin Bozkurt, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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