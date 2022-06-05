Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği - Haberler

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Hakkari'de Çevre Haftası etkinliği

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Hakkari'de Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Valilik ve İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş valilik önünden başladı.

Katılımcılar ellerinde "Ya doğa korunacak ya da yaşam sonlanacaktır", "Atıklar çöp değil gelecektir", "Havayı kirletmek geleceği yok etmektir" yazılı dövizlerle Kent Park'a kadar yürüdü.

Park alanında ağaç dikildi, çevre temizliği yapıldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar, Yeşilay gönüllüleri, Tema Vakfı temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

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