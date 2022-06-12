Hakkari'de "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahneledi Hakkari'de 16. yüzyılda yaşanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahnelendi. Hakkari'de 16. yüzyılda yaşanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Cembeli ve Binevş" tiyatro oyunu sahnelendi. Hakkari Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan oyun Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye konuldu. 16. yüzyılda Hakkari Emiri Cembeli ile Karacadağlı Farıs Bey'in kızı Binevş arasında yaşanan aşk hikayesinin Türkçe'ye uyarlandığı oyunu çok sayıda tiyatrosever izledi. Halk arasında "Aşk Çobanı" olarak bilinen ve senaryosunu Genç Gönüllüler Derneği Başkanı Süleyman Seven'in yazdığı "Cembeli ve Binevş"in büyük aşk hikayesinin canlandırıldığı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı. AA / Hikmet Temeş - Güncel Hakkari AKM Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hakkari'de 'Cembeli ve Binevş' tiyatro oyunu sahneledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.