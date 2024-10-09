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Hakkari'de Çatıda Sıkışan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Hakkari'de Çatıda Sıkışan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Hakkari-Van kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu çatısında sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hakkari'de çatıda kanadı sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari- Van kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu çatısında bir güvercinin sıkıştığını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine istasyona giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralanan güvercin, Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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