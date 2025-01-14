Hakkari'de Bodrumda Yangın Çıktı
Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki bir evin bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında depo olarak kullanılan bodrumda hasar meydana geldi.
Hakkari'de iki katlı bir evin bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Bağlar Mahallesi'nde Halil Kaya'ya ait evin bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında depo olarak kullanılan bodrumda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel