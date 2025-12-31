Hakkari'de "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı

Hakkari'de, "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında, Sümbül Dağı'nın rakımına atfen 10 günde 3 bin 487 ünite kan toplanması hedefleniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kampanyaya ilişkin Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, güzel bir amaç için bir araya geldiklerini söyledi.

Kan bağışı için farkındalık oluşturup sürdürülebilirlik zeminini hazırlamak için Kızılay ile işbirliği içinde bir kampanya başlattıklarını belirten Çelik, "Kampanyamızın adı 'Birbirimize candan bağlıyız'. Genel olarak Kızılayın bir mottosu bu. Geçen yıl Türkiye'de Kızılay 3 milyon ünite bağış alarak şimdiye kadarki tarihi rekoru kırmış durumda. Bu rekorlar hep yüksek zirveleri hatırlatıyor. Biz de bunu Sümbül Dağı ile özdeşleştirmek istedik. Kentimizde 3 bin 487 ünite kan bağışı toplamak için bir kampanya başlatmak istedik." diye konuştu.

Kampanyanın hayırlı bir iş olduğunu ve bunu çok önemsediklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Kan, yapay olarak üretilemeyen, tek nakilcisi ya da bağışçısının insan olduğu hayati bir materyal. Dolayısıyla bunun temini ancak insandan olabiliyor. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, hastalıkla imtihan etmesin. En yakınınızın kana ihtiyaç duyduğu anda, zamanla yarıştığınız bir periyotta ne kadar önemli olduğunu da yaşayarak hissedebiliyorsunuz. Kan stokları olması gereken bir olgu. Bunun da sürdürülebilir olması gerekiyor. Onun için bu kampanyayı çok önemsiyorum. 3 bin 487 ünite kanı hep beraber toplayıp manevi anlamda bir zirveyi başarabiliriz. Hakkarili hemşehrilerimizin de bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyorum. Kampanyamızın hayırlı olmasını diliyorum."

Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt ise Kızılayın en önemli çalışmalarından birinin kan hizmetleri olduğunu ifade etti.

Kanın hayati öneme sahip bir tedavi unsuru olduğunu dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

"2026 yılı için Valimiz Ali Çelik'in riyasetinde anlamlı bir hedef belirlenmiş, kentimizin simgesi olan Sümbül Dağı'nın rakımına atfen 10 günde 3 bin 487 ünite kan bağışı toplama hedefi oluşturulmuştur. Bu hedef kapsamında il merkezi ve ilçelerinde 10 gün boyunca kurulacak bağış noktalarında vatandaşlarımızdan kan alınacaktır. Düzenlenecek bu kampanyayla hem toplumsal farkındalığın artırılması hem de hastanenin kan ihtiyacını kesintisiz olarak karşılaması amaçlanmaktadır."

Toplantıya, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata ve kurum amirleri katıldı.