Hakkari'de bir kadın evinde ölü bulundu Güncel Haberler Hakkari'de bir kadın evinde ölü bulundu. Hakkari'de bir kadın evinde ölü bulundu. Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki binanın 5. katında yaşayan M.C'nin hareketsiz halde yattığını gören eşi, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde bulunan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedi ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan M.C'nin, 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Hakkari Güncel Haberler

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