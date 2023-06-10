Hakkari'de bir araçta 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de bir araçta 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Depin uygulama noktasında durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeği "Rüzgar" ile arama yapıldı. Aramada, 36 parça halinde 9 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.