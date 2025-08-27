Hakkari'de 'Bir Anadolu Şenliği' Coşkusu

Hakkari'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri devam ediyor.

Şenlik kapsamında Eski Belediye Alanı'nda sahne alan Grup Tillo, seslendirdiği ilahilerle dinleyicilere güzel anlar yaşattı.

Daha sonra sahneye çıkan Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, sanatçılar Nurcan Selçuk ve Hüseyin Alan'ın yorumlarıyla "Yüreğimdeki Türküler" konserini Hakkarililerle buluşturdu.

Konserlere ilgi gösteren kent sakinleri, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.