Hakkari'de Berçelan Yaylası yolunda karla mücadele sürüyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, hayvan yetiştiricilerinin talebi üzerine bazı köylere de ulaşımın sağlandığı alternatif yayla yolunun açılması için çalışma başlattı.

Kış boyunca sorumluluk bölgelerindeki yollarda özveriyle çalışan ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yayla yolunu açmak için çaba sarf ediyor.

Karın sertleşmesi ve yoğunluğu nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, zorlu çalışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.