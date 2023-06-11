Hakkari'de Berçelan Yaylası'nda hasar gören su hattı onarıldı

Hakkari'nin Berçelan Yaylası'nda meydana gelen toprak kayması sonucu hasar gören içme suyu hattı, belediye ekiplerinin iki günlük çalışmasıyla onarıldı. Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen onarım sayesinde Berçelan, Gazi ve Yeni mahallelere yeniden su verilmeye başlandı.

Hakkari'de 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda hasar gören içme suyu hattı, ekiplerin iki günlük çalışmasıyla onarıldı.

Belediye ekipleri, yaylada toprak kayması sonucu kentin su ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı hatta meydana gelen hasar nedeniyle harekete geçti.

Su ve Kanalizasyon ile Fen İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla bölgeye giden ekipler, 5 iş makinesiyle müdahale ettikleri hasarı onardı, Berçelan, Gazi ve Yeni mahallelere yeniden su verilmesini sağladı.

Çalışmayı koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Tunç özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.