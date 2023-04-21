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Hakkari'de bayramlaşma programı düzenlendi

Hakkari'de bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

Hakkari'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hakkari'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ulu Cami'de düzenlenen resmi bayramlaşma törenine, Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, kurum amirleri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Köroğlu, camiye gelen çocuklarla ilgilendi, oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

Ramazan Bayramı Hakkari Köroğlu Cami Güncel Haberler

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