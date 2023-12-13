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Hakkari'de Baraj Gölünde Bebek Cesedi Bulundu

13 Aralık 2023 19:27 Güncelleme: 19:28 Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı Gölü'nde hareketsiz duran bir bebek cesedi bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.