Hakkari'de Bal Kabakları İçerisinde Metamfetamin Ele Geçirildi

HAKKARİ'de durdurulan minibüste, 7 adet bal kabağı içerisine gizlenmiş 14 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçe merkezi girişindeki uygulama noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı. Yapılan aramada, 7 adet bal kabağı içerisine gizlenmiş şekilde 14 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)