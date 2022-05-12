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Hakkari'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
Hakkari'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi

Hakkari'de "Ben olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Hakkari'de "Ben olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında öğretmenevi toplantı salonunda yapılan çalıştayda, bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesine ilişkin konular değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı Burhan Yılmaz ve Uzman Dr. Ferhat Yıldız'ın sunum yaptığı çalıştayda, kurum amirleri ile uzmanların görüş ve önerileri dinlendi.

Kılıç, katılımcılara teşekkür ederek, bu konuda ortaya çıkacak önerileri önemsediklerini aktardı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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