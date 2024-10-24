Hakkari'de Aytepe Üs Bölgesi Yolunun Açılması İçin Çalışmalar Başlatıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu yolda, yolların açık tutulması için yoğun çaba harcanıyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.
Kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, üs bölgesi yollarının da açık tutulması için çaba sarf ediyor.
Ekipler, kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Aytepe Üs Bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.