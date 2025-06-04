Hakkari'de Askeri Midibüs Devrildi: 12 Yaralı

Hakkari'de Askeri Midibüs Devrildi: 12 Yaralı
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Hakkari’de askeri personeli taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 12 asker hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hakkari'de askeri personeli taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif yaralandı.

Askeri personel taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Hakkari-Çukurca kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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