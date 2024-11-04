Hakkari'de Asayiş Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, 1-31 Ekim tarihleri arasında meydana gelen olaylara ait verilerin önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı analizlerin görüşüldüğü belirtildi.

Bir aylık dönemde haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 451 şüphelinin yakalandığı bildirlen açıklamada, Vali Çelik, kentte suç oranlarının düşmesinde, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerinin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür etti.