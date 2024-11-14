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Hakkari'de Arıcılar Zorlu Yüksekliklerden Kaya Balı Topladı

Hakkari'de Arıcılar Zorlu Yüksekliklerden Kaya Balı Topladı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arıcılar, dik yamaçlardaki kaya oyuklarına ip ve merdiven yardımıyla sarkarak bal topladı. Zorlu tırmanışlarla yapılan bal hasadı drone ile görüntülendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir grup arıcı, arıların yuva yaptığı dik yamaçlardaki kaya oyuklarına ip yardımıyla sarkarak bal topladı.

İlçeye bağlı Kavaklı köyüne giden arıcılar, saatlerce süren tırmanışın ardından kovanlardan kaçan arıların yaptığı yuvaları tespit etti.

Metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda bulunan yuvalara ip yardımıyla sarkan, bazılarına merdiven yardımıyla ulaşan arıcılar, petekleri bulunduğu yerden çıkardı.

Kaya balının zorlu hasadı, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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