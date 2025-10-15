Haberler

Hakkari'de Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Yüksekova ilçesinde hakkında 9 yıl hapis cezası kesinleşen firari hükümlü, Jandarma'nın titiz çalışması sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi'nin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, "binanın eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulanan İ.Y, ilçe merkezinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
