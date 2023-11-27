Hakkari'de aranan 70 kişi yakalandı

Hakkari'de merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde farklı suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

Hakkari'de merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde farklı suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 19-26 Kasım'da haklarında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, kent merkezinde 21, Yüksekova'da 47 ve Şemdinli'de 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Ayrıca 25 Kasım'da kent merkezinde 143 personelin katılımıyla yapılan "Narko alan" uygulamasında 780 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 317 araç ve umuma açık 7 mekan kontrol edildi.

6 araca 7 bin 498 lira idari para cezası uygulandı.