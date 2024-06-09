Hakkari'de aranan 7 şüpheli tutuklandı

Hakkari'de haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, son bir haftada yürütülen çalışmalar sonucu haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.