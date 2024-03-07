Hakkari'de Aranan 107 Kişi Yakalandı
Hakkari'de geçen ay farklı suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 107 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.
Hakkari'de geçen ay farklı suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 107 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 Şubat-5 Mart tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kent genelinde farklı suçlardan aranan 107 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.