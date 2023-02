Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart'ta kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K ile olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne silah sağlama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından yargılanan tutuklu 5 sanık, avukatları ve bazı sanık yakınları salonda hazır bulundu.

Bir avukatın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı duruşmada sanık A.K. savunmasında, maddi olarak zor durumda olduğunu, ağır bir ameliyat geçirdiğini, görüştüğü kişilerin, araçta telefon ile elektronik eşya olduğunu ve Mersin'e götürmesini istediklerini ileri sürdü.

Bir miktar para ve bir araç karşılığında teklifi kabul ettiğini anlatan A.K, "Yaşadığım kötü süreci kullanmak istediler. Beni emniyete götürürlerken oradaki polislere 'bizi ihbar edenlerden Allah razı olsun' dedim. Araçta patlayıcı olduğunu bilmiyordum. Bunu öğrendiğim an bildiğim her şeyi anlattım, polise her konuda yardımcı oldum. Patlayıcıyı bilerek taşıyan kim olursa olsun vatan hainidir. Ben de patlayıcı olduğunu bilmiyordum. Hayatım boyunca bu tür işlerde bulunmadım. Beni kullandılar." şeklinde ifade verdi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Avukatların beyanlarını alan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. 22 Mart 2022'de tutuklanmıştı.