Hakkari'de annesi bulunamayan ayı yavrusu korumaya alındı - Haberler

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Hakkari'de annesi bulunamayan ayı yavrusu korumaya alındı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de annesi bulunamayan ayı yavrusu korumaya alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir vatandaş, bitkin halde bulduğu ayı yavrusunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir vatandaş, bitkin halde bulduğu ayı yavrusunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İlçenin Gündeş köyü mevkisinde bitkin haldeki ayı yavrusunu gören Adil Yakın, bir süre besledikten sonra DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yakın'dan 1,5 aylık olduğu değerlendirilen ayı yavrusunu teslim alan görevliler, annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürüttü.

Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler, çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı.

Ayının, bakımının yapılması ve büyütülmesi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edileceği belirtildi.

Hakkari'de annesi bulunamayan ayı yavrusu korumaya alındı

Hakkari'de annesi bulunamayan ayı yavrusu korumaya alındı

Hakkari'de annesi bulunamayan ayı yavrusu korumaya alındı

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hakkari, Güncel, Haberler

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