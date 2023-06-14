Hakkari'de annelerin evlat nöbeti devam ediyor

HAKKARİ Hakkari'de çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 46'ncı haftada da devam etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan anneler, Mukaddes Akar Caddesi üzerinde bulunan HDP binası önünde açıklama yaptı. HDP binasında yüksek sesli müzik çalmasına rağmen anneler slogan atmaya devam etti. Burada eyleme gönüllü olarak destek veren Rahime Kutlar tarafından ortak basın açıklaması okundu. Kutlar, 11 Haziran 2023 günü Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. Kutlar, "Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşmak ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve mağdur edilmiş aileler olarak toplanmış bulunmaktayız. 46. haftadır haykırıyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz. Şunu bilsinler ki çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak. PKK ve yandaşları annelerin gözyaşlarında boğulacak. Yeter artık kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın, bileşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. Hakkari anneleri olarak burada çağrımızdır. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim" dedi.