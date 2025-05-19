Hakkari'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi
Hakkari'de, Doğanyurt köyünde bir anne ayı ve üç yavrusu, kış uykusundan uyanarak yaylada gezinirken görüldü. Çiftçi Engin Demirel tarafından kaydedilen görüntüler, yaban hayatının zenginliğini ve insanların doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini hatırlatıyor.
Hakkari'de ayı anne ve yavrularıyla görüntülendi
HAKKARİ - Hakkari ve Yüksekova arasında yer alan Doğanyurt köyünde, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan bir anne ayı ve üç yavrusu yaylada gezinirken görüntülendi.
Bölgede çiftçilik yapan Engin Demirel tarafından kaydedilen görüntülerde, ayı ailesinin yiyecek arayışı sırasında etrafı keşfettiği anlar dikkat çekti.
Anne ayı ve yavruları, bir süre dolaştıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri döndü.
Bu tür karşılaşmalar, yaban hayatının zenginliğini gözler önüne sererken, insanların bu canlılarla uyum içinde yaşamasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.