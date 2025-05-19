Hakkari'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Hakkari'de ayı anne ve yavrularıyla görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari ve Yüksekova arasında yer alan Doğanyurt köyünde, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan bir anne ayı ve üç yavrusu yaylada gezinirken görüntülendi.

Bölgede çiftçilik yapan Engin Demirel tarafından kaydedilen görüntülerde, ayı ailesinin yiyecek arayışı sırasında etrafı keşfettiği anlar dikkat çekti.

Anne ayı ve yavruları, bir süre dolaştıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri döndü.

Bu tür karşılaşmalar, yaban hayatının zenginliğini gözler önüne sererken, insanların bu canlılarla uyum içinde yaşamasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.