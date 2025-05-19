Hakkari'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Hakkari'de Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de, Doğanyurt köyünde bir anne ayı ve üç yavrusu, kış uykusundan uyanarak yaylada gezinirken görüldü. Çiftçi Engin Demirel tarafından kaydedilen görüntüler, yaban hayatının zenginliğini ve insanların doğayla uyum içinde yaşaması gerektiğini hatırlatıyor.

Hakkari'de ayı anne ve yavrularıyla görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari ve Yüksekova arasında yer alan Doğanyurt köyünde, havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan bir anne ayı ve üç yavrusu yaylada gezinirken görüntülendi.

Bölgede çiftçilik yapan Engin Demirel tarafından kaydedilen görüntülerde, ayı ailesinin yiyecek arayışı sırasında etrafı keşfettiği anlar dikkat çekti.

Anne ayı ve yavruları, bir süre dolaştıktan sonra doğal yaşam alanlarına geri döndü.

Bu tür karşılaşmalar, yaban hayatının zenginliğini gözler önüne sererken, insanların bu canlılarla uyum içinde yaşamasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj

Kansere yakalan Joe Biden'dan ilk mesaj
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki

Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.