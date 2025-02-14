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Hakkari'de AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Basın Mensuplarıyla Buluştu

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AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, düzenlenen basın toplantısında parti çalışmaları ve kentteki yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kaya, yapılacak projelerle istihdamı artırmayı ve sağlık hizmetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hakkari'de AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Öğretmenevinde düzenlenen programda Kaya, partinin çalışmaları ve kentte yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Son seçimlerde kentte iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Kaya, önümüzdeki seçimde ilde birinci parti olmaya inandıklarını söyledi.

Tüm mahalle, köy ve mezralardaki vatandaşları ziyaret ederek, halkın yanında yer almaya devam edeceklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"İlde ve Yüksekova'da yapımına başlanan hastaneler sağlıktaki hizmet kalitesini artıracak. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde 15 tesis daha yapılacak. Tekstil atölyesindeki inşaat çalışmalarında sona gelindi. İlk etapta 150, daha sonra 500 ve bin kişiyi istihdam etmek için çaba sarf ediyoruz. Kent merkezinde yapılacak barajın projeleri adım adım hazırlanıyor. Bu barajdan elde edeceğimiz enerjinin bir kısmını maden fabrikalarına vermeyi planlıyoruz. Yeni maden sahalarıyla binlerce gencimiz iş sahibi olacak. İş sezonuyla birlikte yeni adliye binamızın da yapımına başlanacak. Birçok alanda hizmetler, yatırımlar devam ediyor."

Kaya, kentte kardeşlik iklimini diri tutacaklarını, herkese karşı sevgi ve saygı çerçevesinde hareket edeceklerini aktardı.

Toplantıya, Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ve başkan yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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