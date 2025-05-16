Hakkari'de 'Aile Yılı' Kapsamında Sinema Etkinliği Düzenlendi

Hakkari'de 'Aile Yılı' Kapsamında Sinema Etkinliği Düzenlendi
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Hakkari'de 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen sinema etkinliğinde anneler ve çocuklar bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonrası katılımcılara ikramda bulunuldu.

Hakkari'de "Aile Yılı" kapsamında yapılan sinema etkinliğinde çocuklar ve anneleri keyifli anlar yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle kentte düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda ailelere ve çocuklara yönelik sinema gösterimi yapıldı.

İl Müdürlüğü'nün konferans salonunda organize edilen etkinliğe katılan anneler ve çocukları, sinema keyfi yaşadı.

Gösterimin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Programa Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, kurum yetkilileri, aileler ve çocukları katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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