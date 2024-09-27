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Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Projeleri Değerlendirdi

Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Projeleri Değerlendirdi
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Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulhalim Ünalan, yıl içinde sosyal hizmet projeleriyle 130 milyon lira destek sağlandığını açıkladı. Yürütülen hizmetler arasında evde bakım yardımı ve koruyucu aile sistemine yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulhalim Ünalan, kurum olarak yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Kurumun toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ünalan, yıl başından bu yana güzel projeler yürüttüklerini söyledi.

Kent genelinde Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında 1113 aileye 44 milyon 565 bin lira nakdi destek sağlandığını bildiren Ünalan, "İl genelinde Evde Bakım Yardımı ödemelerinden 3 bin 123 kişi yaralanıyor. Bunun için 9 ayda 79 milyon lira yardım yapıldı. Bu süre zarfında toplamda 130 milyon liraya yakın destek sağlandı." dedi.

Kentte 9 koruyucu ailenin bulunduğunu belirten Ünalan, "Bu ailelere çocukların bakımı için gerekli yardımları yapıyoruz. Yüksekova ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi kurulması için çalışmalar sürüyor. Şemdinli ilçemizde de eski olan Sosyal Hizmetler binasının yenilenmesi için girişimlerimiz sürüyor. Ekiplerimiz vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için sürekli sahada." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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