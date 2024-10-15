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Hakkari'de Aile İçinde Bıçaklı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Hakkari'de Aile İçinde Bıçaklı Saldırı: İki Kişi Yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran uyruklu bir kişinin dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ve kızı bıçakla yaraladığı olayda, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise gözaltına alındı.

HAKKARİ'de, İran uyruklu Neiman Ahmedi (50), dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Kenani (44) ve kızı Hande Kenani'yi (19) bıçakla yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, Yüksekova ilçesi Nedim Kesici Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. İran'da bulunan Neiman Ahmedi, dün akşam, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Kenani ve 5 kızının yaşadığı Yüksekova'ya geldi. Sabah saatlerinde Ahmedi ile Fikriye Kenani arasında tartışma çıktı. Ahmedi, mutfaktan aldığı bıçakla önce Fikriye Kenani'yi, daha sonra da araya girmeye çalışan kızı Hande Kenani'yi çeşitli yerlerinden bıçaklayıp yaraladı. Binadakilerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fikriye Kenani ile Hande Kenani, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Neiman Ahmedi ise polis tarafından evde gözaltına alındı. Fikriye Kenani ve 5 kızının geçen yıl Yüksekova ilçesine geldikleri ve güzellik salonu işlettikleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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