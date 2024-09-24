Hakkari'de Ahilik Haftası Kutlandı

Hakkari'de düzenlenen programla Ahilik Haftası kutlandı.

Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğünce düzenlenen programa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ahiliğin önemine değindi.

Bugünün esnaf ve zanaatkarlarının kendi sorunlarını ifade edebildiği bir dönem olduğunu belirten Çelik, esnaflığın en güçlünün değil herkesin bir arada ayakta kalması olduğunu söyledi.

Birbirini büyüten, geliştiren ve destekleyen bir sistemin oluşturulması gerektiğini ifade eden Çelik, "İnsanın başkasına muhtaç olmadan yaşayabilecek donanımları kazanması ve kendini geliştirmesi gerekiyor. İnsanın kendisi için yapabileceği en değerli şeylerden biri yetkin olmaktır. Bir şeyi yapabilir durumda olmak ve kimseye muhtaç olmadan hayatını idame ettirmek gerekiyor. Bu kültür ve doku, Anadolu coğrafyasının her noktasına yayılmış. 1300 yıl önce Ahilik Teşkilatı, bu topraklara ait olan kadim geleneklerimiz, inançlarımız ve değerlerimiz çevresinde inşa edilmiştir. Ahilik, birbirine emanet olan ve birbirine saygı duyan bir topluğun oluştuğu güzel bir karakterdir."

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Tekin ise esnaf odalarına benzer bir işlevi olan ahiliğin, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısaca bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzen olduğunu kaydetti.

Ahiliğin, demokrasinin en önemli göstergesi olan örgütlenmenin de ilk modeli olduğunu belirten Tekin, "Bugünün dünyasının özellikle de bugünün küresel ekonomik sisteminin ahilik kültüründen alacağı, öğreneceği çok önemli dersler var. Haksız rekabetin, insanı sadece tüketici olarak gören anlayışın ahilik kültüründen çok şey öğrenmesi gerekiyor. Dünyanın kaynaklarını sınırsızca tüketen, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan sistem ve zihniyetin, ahilik kültürüyle dayanışmayı, dostluğu, paylaşmayı ve kardeşliği öğrenmesi gerekiyor. Ahilik geleneğimizde, sınırsız kazanma hırsı, para biriktirme telaşı, mal yığma kaygısı yoktur." diye konuştu.

Ahilik ile ilgili sineviyon gösteriminin ardından yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket ve belge takdim edilmesiyle son bulan programa, Vali Yardımcı Furkan Berber, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sait Taylan, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, kurum amirleri, esnaf ve öğrenciler katıldı.