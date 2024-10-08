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Hakkari'de Afetlere Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de Afetlere Hazırlık Toplantısı Yapıldı
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Hakkari Valisi Ali Çelik, birinci derece deprem kuşağında bulunan Hakkari'de afetlere yönelik hazırlık çalışmalarını değerlendirdi. Deprem riski ve diğer doğal afetler için gerekli eylem planlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, birinci derece deprem kuşağında yer alan Hakkari'de afetlere hazırlıklı olunması için yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdi.

Valilikte düzenlenen "İl Risk Azaltma Planı Toplantısı"nın ardından açıklama yapan Çelik, İçişleri Bakanlığı koordinesinde valilikler ve AFAD yetkililerinin katıldığı toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hakkari'nin birinci derece deprem kuşağında yer aldığını ve bu nedenle afetlere hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Depreme dayanıklı kentler ve evler inşa etmek lazım. Zeminin kötü olduğu kent merkezi ve ilçelerinde afete maruz 44 bölge yerleşime kapalı alan olarak ilan edilmiş. Bu gerçeği vatandaşların da bilmesi gerekiyor. Bu bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya gidilmemeli. Sorunlu alanlarla ilgili denetimleri AFAD İl Müdürlüğü, belediyeler ve İl Özel İdaresi'nin yapması gerekir. Dağlık bölge olduğu için sel ve çığ riski de bizim için en önemli güncel riskler. Onun için dere ıslahları ve gerekiyorsa çığ tünelleri yapmak da bize düşen bir görev. Bunları gerçekleştirmek için bizim yapmamız gereken yaklaşık 240 eylem var."

Bu eylemleri hızlı şekilde hayata geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Çelik, kent merkezindeki en önemli sorunlardan birinin de Çölemerik Kalesi'nin bulunduğu tepede meydana gelen taş düşmeleri olduğunu, buna yönelik bir projenin hazırlandığını ifade etti.

Yüksekova ilçesindeki Gürdere köyünde yaşanan toprak kaymasının önlenmesi için de çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Çelik, "Kentte bir lojistik depo yapılacak. Merkez için bütün yardım malzemelerinin konulacağı bir yer. Aynı yerde bin konteynerden oluşan yaklaşık 6 bin kişinin barınabileceği bir konteyner kent inşa edilecek. Onun da zemin etütleri ve proje çalışmaları devam ediyor. Bunların aynısı Yüksekova'da da yapılacak. Şemdinli'ye 500 konteyner geldi. 2 bine yakın çadırı merkeze, yaklaşık 3 bin 600 çadırı da kamu kurumlarına ait depolara stokladık. 56 arama kurtarma ekibi oluşturuldu, 1800 kişiden oluşuyor. Bunlara yönelik eğitim süreçleri tamamlandı. Bu ekiplerin afetlerde kullanabileceği malzemelerin tamamı da satın alındı." diye konuştu.

Kentteki ruhsatsız yapılara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, "Kaçak yapıların sağlıklı bir alana dönüşmesi süreci de bizim için çok kıymetli. Burada yerinde kentsel dönüşüm konusunda ciddi zorluklar var. Çoklu miras yapısı, parsel üzerinde 300-400'lere varan miras hukuku nedeniyle kaynaklanan mülkiyet sorunları gibi. Dolayısıyla burada uygulanacak strateji TOKİ aracılığıyla sosyal konutların desteklenmesi ve yeni yerleşim alanlarının yapılması. Devletlerin koyduğu kuralların aslında temel amacı insanı yaşatmak. İnsanın huzur ve güven içinde kalmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya vali yardımcıları Buğra Karadağ, Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Abdulkadir Işık, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz Adıgügüzel ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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