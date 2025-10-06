Hakkari'de AFAD Eğitimi: Gönüllüler ve Kamu Kurumları Hazırlanıyor

Hakkari'de kamu kurum çalışanları, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllüler, 3 bin metrekare arazide oluşturulan AFAD Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda aldıkları eğitimle olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor.

Deprem kuşağındaki Hakkari'de, olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak için İçişleri Bakanlığının himayesinde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla çalışmalar devam ediyor.

Yeni ekipman ve malzemelerle lojistik imkanların geliştirildiği, konteyner ve çadırların stoklandığı kentte, 2 bini aşkın personelle oluşturulan 56 arama kurtarma ekibi, teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçerek kendilerini geliştiriyor.

Ekiplerin afetlerde kullanabilecekleri her türlü ekipmanın bulunduğu 47 takımlık malzemeler de il merkezi ve ilçelerdeki afet istasyon konteynerlerinde hazır bulunduruluyor.

Daha önce 2 bin civarında olan gönüllü sayısının Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra yaklaşık 7 bine çıktığı kentte, merkeze bağlı Otluca köyünde kurulan alanda yaklaşık 50 gündür eğitim faaliyetleri ve tatbikatlar yapılıyor.

AFAD personeli tarafından teorik eğitim verilen kurum personeli, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllüler, belli periyotlarla gruplar halinde alana gelerek eğitimlere katılıyor.

Görevlilerin malzemeleri tanıtarak kullanımını öğrettiği katılımcılar, tatbikatlarla öğrendiklerini pratiğe dökerek enkazda arama yöntemleri, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile enkazdan yaralı çıkarma gibi konularda daha donanımlı hale geliyor.

"Eğitim alanında bütün koruyucu malzemelerimiz var"

AFAD İl Müdürü Erhan Kanat, AA muhabirine, ilin müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve gönüllülere yönelik eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Bu eğitimlerle afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmayı amaçladıklarını belirten Kanat, "Gönüllü konusu önemsediğimiz konulardan biri. E-devlet üzerinden başvuran gönüllü sayısı 6 Şubat depremlerinde 2 bin civarındayken bugün bu sayı 7 bine ulaştı. Biz de gönüllülerimize yönelik yaptığımız faaliyetlerde bu arkadaşlarımızı destek AFAD gönüllüsü olmalarına teşvik ediyoruz. Destek AFAD gönüllülerimiz, bütün makine, ekipman ve tesisatı profesyonel bir arama kurtarmacı gibi kullanabilen, bu şekilde hareket edebilen arkadaşlarımızdır." diye konuştu.

Teorik eğitim alanların daha sonra oluşturdukları alanda yer alan gerçek enkazda öğrendiklerini pekiştirdiğini anlatan Kanat, bu faaliyetle gönüllülerin enkazda birlikte hareket etme yeteneklerini de geliştirdiğini kaydetti.

Enkazda arama kurtarma eğitimiyle katılımcıların psikolojik üstünlük de sağladığını ifade eden Kanat, şöyle konuştu:

"Bilinçlenme, bizde tedbirin altını, afetin üstünü çizme anlayışını doğuruyor. Bu eğitimler, müdahale çalışmalarına katkı sunacak faaliyetler, tüm yönleriyle deprem afetine hazırlık süreçlerini kapsıyor. Eğitim alanında bütün kişisel koruyucu malzemelerimiz mevcut. Tüm vatandaşlarımız buradan istifade edebilir, eğitim talebinde bulunabilir. Sayın Valimizin destekleri bu noktada çok önemli. Kendilerine müteşekkiriz. İlimizde ekip ve ekipman sayısı noktasındaki destekleri bizim için çok önemli. 56 ekibe yetecek kadar hafif ve ağır arama kurtarma düzeyinde çalışılabilecek malzeme ve ekipmanımız mevcut. Eğitimlerimiz tüm kesimlere ulaşıncaya kadar devam edecek."

"Arkadaşlarımızın hepsi gönüllülük esasıyla katıldı"

Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreteri Şanser Kutluk da üniversitenin arama kurtarma timi olarak AFAD görevlilerinden eğitim aldıklarını belirtti.

Bir günlük teorik eğitimi alanda iki gün boyunca tatbik ettiklerini dile getiren Kutluk, "Bu sayede ciddi bir deneyim kazandık. Allah ülkemizi afetlerden muhafaza eylesin ancak olası bir afette aldığımız bu eğitimlerle çalışmalara ciddi anlamda katkı sunacağımıza inanıyorum. Gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptık bugün. AFAD'ın deneyimli personelinden bu eğitimleri görme fırsatı bulduk. Arkadaşlarımızın hepsi gönüllülük esasıyla katıldı." diye konuştu.

Gönüllülerden Neva Ağacanoğlu ise arama kurtarmalarda kullanılan malzemeleri tanıdıklarını ve bunları nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendiklerini dile getirerek, "Öncelikle can güvenliğimizi nasıl sağlayacağımız ve enkazda nasıl çalışacağımızla ilgili eğitim aldık. Eğitimler güzel geçti. Bu konuda ilgili herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Olası bir afette herkesin kendisine, çevresine faydalı olması gerektiğini düşündüğüm için eğitimlere katıldım. Kadınlar da bu eğitimleri alabilir. Biraz yorucu ama ben keyif aldım." değerlendirmesinde bulundu.