Hakkari'de adliye personeli için iftar programı düzenlendi

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakim, savcı, adliye personeli ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakim, savcı, adliye personeli ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

Merzan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda verilen iftara katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, adliye personeliyle bir araya geldi.

İftara katılanlara teşekkür eden Ünlüsoy, programın birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulunarak, katılımcıların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da katıldı.