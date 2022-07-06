Hakkari'de ADEM kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de ADEM kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilendi

AA - Hikmet Temeş - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de ADEM kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilendi

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezine bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezine bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Bulvar Caddesinde düzenlenen serginin açılışını vali yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu ile Mustafa Emre Kılıç gerçekleştirdi.

Stantları gezen Kasımoğlu, Kılıç ve beraberindekiler, sergilenen ürünleri inceledi.

Açılan 11 kursa katılan 430 kursiyerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergiye vatandaşlarda ilgi gösterdi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Hakkari Valiliği Emre Kılıç Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title