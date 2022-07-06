Hakkari'de ADEM kursiyerlerinin hazırladığı ürünler sergilendi Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezine bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi. Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezine bağlı kurslarda eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi. Bulvar Caddesinde düzenlenen serginin açılışını vali yardımcıları Mustafa Berat Kasımoğlu ile Mustafa Emre Kılıç gerçekleştirdi. Stantları gezen Kasımoğlu, Kılıç ve beraberindekiler, sergilenen ürünleri inceledi. Açılan 11 kursa katılan 430 kursiyerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergiye vatandaşlarda ilgi gösterdi. AA / Hikmet Temeş - Güncel Hakkari Valiliği Emre Kılıç Güncel Haberler

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