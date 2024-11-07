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Hakkari'de 92 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Hakkari'de 92 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Yüksekova ilçesinde polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, bir otomobilin taban kısmında 92 kilogram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili sürücü tutuklandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 92 kilogram metamfetamin ele geçirdi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'nın Esendere beldesinde bir otomobili durdurup, arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin taban kısmına gizlenmiş 92 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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